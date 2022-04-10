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Sivasspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, evinde Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor, alacağı puan veya puanlarla ligi en iyi sırada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Başakşehir ise, sezonu ilk 4 sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmenin hesaplarını yapıyor. Sivasspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 15:55
Sivasspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor-Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor-Başakşehir maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
SİVASSPOR - Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

BAŞAKŞEHİR - Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka

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