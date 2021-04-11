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-: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 34. haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 15:32 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 15:42
Sivasspor-Konyaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de 34. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı ile İlhan Palut'un takımı kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Sivasspor, 3-1'lik skorla kazandı. Sivasspor, 27. dakikada Mustapha 'nin golüyle öne geçti. 45. dakikada Max Gradel penaltı vuruşunda topu üstten auta yolladı. Konyaspor, 54'te Zymer ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada , Sivasspor'u yeniden üstünlüğe taşıdı. 87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen skoru tayin etti.

Öte yandan Sivasspor'da , 80. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 4 hafta sonra mağlup olarak 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

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