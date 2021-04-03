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Sivassporlu kaleci 1 hafta sahalardan uzak kalacak!

Son dakika spor haberi... , maçında sakatlanarak maçtan çıkan kaleci ’ın bir hafta antrenmanlardan uzak kalacağını açıkladı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:15
Sivassporlu kaleci Ali Şaşal 1 hafta sahalardan uzak kalacak!

'un kulüp doktoru , bugün oynanan maçının son dakikasında sakatlanan kaleci 'ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ayyıldız, "Trabzonspor ile bugün oynadığımız maçta sol el dördüncü parmağa yakın ekleminde çıkık oluşan kalecimiz Vural'a yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya çatlağa rastlanmadı. Parmak eklemi etrafındaki yumuşak dokularda oluşan hasar ve ödem nedeniyle en az 1 hafta kaleci antrenmanlarından uzak kalmasını planlıyoruz. Oyuncumuzun tedaviye verdiği yanıt ve ağrıya dayanma durumuna göre müsabakalarda görev almasına karar vereceğiz" ifadesini kullandı.

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