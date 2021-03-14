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seriye bağladı! Tam 7 maçtır yenilmiyor...

Son dakika spor haberi... 'in 30. haftasında evinde 'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup , yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:56
Sivasspor seriye bağladı! Tam 7 maçtır yenilmiyor...

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda 'a 3-1 mağlup olarak başlayan kırmızı-beyazlıların daha sonra çıktığı 7 maçta da bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında iç sahada ile golsüz berabere kalan , sonraki hafta deplasmanda 'nü 4-1 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği 'u 2-0 yenmeyi başardı.

Sivasspor, 27. hafta deplasmanda 'la 0-0, 28. haftada evinde 'la 1-1 ve 29. haftada da deplasmanda 'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında dün iç sahada 'ü 1-0 mağlup eden temsilcisi, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Oynadığı son 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip hanesine 13 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekibin 37 puanı bulunuyor.

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