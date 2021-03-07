Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçı öncesi Rıza Çalımbay'dan zemin tepkisi! "Çamur olurdu"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Türk Telekom Stadyumu'nun saha zemininin iyi olmadığını söyleyip yetkilileri uyardı.

Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şu şöyle:

"Zemin iyi değil. Yağmur devam etse saha çamur olurdu. Yağmur az yağınca zemin yumuşamış. Buranın önemli bir bakıma bir an önce alınması gerekiyor.

Biz çok büyük sıkıntılar yaşadık, hastalıklar, sakatlıklar. Bugün 9 oyuncu yok. Bazı bölgelerde hiç oyuncu yok. Sakatlık yaşarsak sıkıntı olabilir. Ziya'yı da mecburiyetten oynattık. Geçen sezon da zaman zaman kullandık, güzel işler yaptı."