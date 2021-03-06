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Son dakika spor haberi: ’da kritik maçı öncesi 5 eksik!

Son dakika spor haberi... ’in 29. haftasında yarın ’a konuk olacak ’da 5 eksik futbolcu bulunuyor. İşte o isimler ve detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:30
Son dakika spor haberi: Sivasspor’da kritik Galatasaray maçı öncesi 5 eksik!

, yarın ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu , , orta saha oyuncusu , ve kaleci sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Diğer yandan Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan , Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

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