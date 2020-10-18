Sivas baskın yaptı

Demir Grup Sivasspor altın buldu! Yiğidolar, Hes Kablo Kayserispor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. 28. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Lung'tan döndü. Dönen topu takip eden Ziya fileleri sarstı: 0-1. 52. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Fernandes'in pasında topla buluşan Campanharo Kanga'yı gördü. Kanga'nın şutu ağlarla buluştu: 1-1. 60'ta Erdoğan'ın şutunu Lung çıkardı, Yatabare tamamladı: 1-2. 72'de Kayseri'de Sapunaru atıldı. 83'te Kayode'nin pasında Fajr golü buldu: 1-3. Uzatmalarda Cofie'nin şutuna Lennon elle müdahale edince penaltı çalındı. Yasin Öztekin penaltıda kaleci Lung'u geçemedi ve maç sona erdi.

VAR'A GİTTİ KIRMIZI VERDİ

Maçın 72. dakikasında Kayseri'den Sapunaru, sağ kanatta topla hızlı çıkan Erdoğan Yeşilyurt'a sert bir faul yaptı. Hakem Halil Umut Meler başta sarı kartını çıkardı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, sarı kartı iptal etti ve Sapunaru'ya direkt kırmızı kartını gösterdi.