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baskın yaptı

Yiğidolar, ’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Golleri; Ziya, Yatabare ve Fajr attı. Ev sahibinin sayısı Kanga’dan geldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Sivas baskın yaptı

Demir Grup Sivasspor altın buldu! Yiğidolar, Hes Kablo deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. 28. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Lung'tan döndü. Dönen topu takip eden Ziya fileleri sarstı: 0-1. 52. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Fernandes'in pasında topla buluşan Campanharo Kanga'yı gördü. Kanga'nın şutu ağlarla buluştu: 1-1. 60'ta Erdoğan'ın şutunu Lung çıkardı, Yatabare tamamladı: 1-2. 72'de 'de Sapunaru atıldı. 83'te Kayode'nin pasında Fajr golü buldu: 1-3. Uzatmalarda Cofie'nin şutuna Lennon elle müdahale edince penaltı çalındı. penaltıda kaleci Lung'u geçemedi ve maç sona erdi.

VAR'A GİTTİ KIRMIZI VERDİ
Maçın 72. dakikasında Kayseri'den Sapunaru, sağ kanatta topla hızlı çıkan Erdoğan Yeşilyurt'a sert bir faul yaptı. Hakem başta sarı kartını çıkardı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, sarı kartı iptal etti ve Sapunaru'ya direkt kırmızı kartını gösterdi.

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