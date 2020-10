Rıza Çalımbay Fotomaç'a konuştu: Avrupa kariyerim yeter!

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğu son maçlarda kaybeden, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımın hedefleri ve projeleri, transferler ve Türk futbolu üzerine FOTOMAÇ'a konuştu. İşte Rıza Çalımbay'dan FOTOMAÇ'a özel açıklamalar:

Grubumuz herkes tarafından "kolay" olarak yorumlanıyor. Villarreal, İspanya'nın önemli takımlarından birisi. Maccabi Tel Aviv, yıllarca Avrupa kupaları oynayan bir takımı. Karabağ FK ise Azerbaycan'ın en iyi takımlarından bir tanesi. O sebeple bu maçların hiçbiri kolay geçmeyecek. Oyuncularımızın bu maratonu kaldırabileceğini düşünüyorum. İspanya'da oynayacağımız ilk maç çok önemli. Sonra içeride üst üste iki maç oynayacağız. Sivas'ta oynanacak olan maçlardan avantaj elde edersek Avrupa şansımız neden olmasın? Teknik direktörlük kariyerimde Avrupa Ligi mücadelelerim hep iyi geçti. Beşiktaş'ta Malmö galibiyeti, Denizlispor'da Lyon, Sparta Prag, Lorient galibiyetleri iyi referans olarak görünüyor. Hem ülke puanı için hem de Sivasspor için oynayıp iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum.

ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Eskiden Anadolu kulüpleri çok fazla yıldız futbolcu transferi yapamazdı. Ya bütçe yetmez ya da oyuncu gelmek istemezdi. Birkaç senedir çok iyi isimlerin geldiğini görebiliyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Böyle olunca da artık Anadolu kulüpleri fark yaratmaya başladı. Takımların başarıları gözle görülür hale geldi. Bu sene yine göreceksiniz.

FATİH AKSOY İLE İLGİLİ OLUMLU RAPOR VERDİM

Mert Hakan olsun Emre Kılınç olsun giden tüm oyuncularımın eksikliğini bu sezon hissediyorum. Giden oyuncularımın yerini hemen doldurmak kolay olmadı. Biri Fenerbahçe'de diğeri Galatasaray'a giden oyuncuların eksikliği hissedilmez mi? Gelen oyuncularım da oldukça başarılı isimler. Uyum sağladıktan sonra verim alabileceğimi düşünüyorum. Fatih Aksoy konusuna gelince; Beşiktaş'ın oyuncusuydu sezon bitince gitti. Sergen Yalçın'ı arayıp Fatih Aksoy ile ilgili olumlu rapor verdim. 'Bu sezon kadroda olacaktır' diye düşünüyorken Alanyaspor'a gittiğini öğrendik. Beşiktaş'ın Fatih'i bırakacağını bilsek, isterdik. Fatih gibi iyi bir oyuncuyu kaybettiğimiz için üzgünüm. HERKES Başakşehir için "Bursaspor gibi şampiyon olduğu sezonun akabinde küme düşer mi?" yorumlarını yapıyor. Başakşehir takımı ligin ilk dört haftasında oynadıkları maçlardan galibiyet elde edemedi, doğru. Fakat o kadar maç oynayıp, şampiyonluk yaşayıp, Avrupa kupalarında boy göstermek kolay değil. Takımın yeniden havaya girmesi ve yeni oyuncuların uyum süreci biraz zaman alabilir. Çünkü iyi bir hocaları var, her şeyden önce iyi bir kadroları var. Bana göre ligin en kaliteli takımlarından biri Başakşehir'dir. Belki de aşırı şekilde konsantre oldukları için bu sonuçlar ortaya çıkıyor olabilir. Toparlanacaklarına inanıyorum.

COVID19 TESTİ SONRASI ENDİŞEYE KAPILIYORUZ

Maç öncesi ve maç sonrası yapılan yeni tip koronavirüs testi sonucu çıkana kadar endişeye kapılıyoruz. Testi pozitif çıkan oyuncu olduğu zaman ona göre kadro yapılanması yapmak zorundasın, oyuncunun kendini psikolojik olarak toparlaması zaman alıyor. Zor bir süreç fakat buna alışmamız gerekiyor.

SADECE LOCALARIN AÇILMASI HAKSIZLIK

Taraftarın varsa her zaman avantajlısın. Biz pandemi sürecinden önce taraftarımızın yanımızda olduğunu hissettiğimiz zaman maçları çok farklı oynayan bir takımdık. Pandemi sonrasında oynanılan maçlar ise temposu düşük antrenman maçı gibi geliyor. Avrupa'da tribünlere seyirci alınıyor. Taraftar futbolcuya desteğini verdiği an saha hareketleniyor. Veyahut taraftar yanımda diye düşünen futbolcu daha iyi motive olabiliyor. TFF aldığı kararı açıkladı ve locaların % 50 kapasitesinde seyirci alınacak. Normal zamanda maça gelen, takımını coşturan taraftar yerine locası olanlar alınacak. Bana göre bu haksızlık. Süper Lig de dâhil olmak üzere çoğu stadyumun locası yok. Bu da takımlarda mağduriyet yaratacaktır. TFF, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu stadyumlara giriş ve çıkışların kontrolünü sağlayacak bir sistem geliştirmelidir. Sonrasında tribünlere belli bir oranda taraftarın alınması her kesim için daha adil bir karar olacaktır.

ASIL LİG YENİ BAŞLIYOR

Ben elimdeki kadrodan memnunum fakat durumlarından memnun değilim. Transfer ettiğimiz oyuncular gerçek performanslarını henüz gösterebilmiş değil. Gerçi oynanan maçlarda gördük ki hiç kimse henüz hazır değil. Bunun sebebinin transferin son günü dahi kadroya katılan oyuncuların olması. Kulüplerimizin transfer planlaması yok. Bu da haliyle oyuncuların performansını etkiliyor. Asıl lig yeni başlıyor çünkü yaz transfer sezonu sona erdi. Sivasspor taraftarı ümitsizliğe kapılmasın. Geçtiğimiz sezon da dördüncü hafta 4 puana sahiptik, bu sezon da 4 puanımız var. Yapılan yorumlara kulak asmaya gerek yok.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİMİ

Sivasspor yönetimine baktığınız zaman Türkiye'nin en iyi yönetimi olduğunu görebilirsiniz. 'Asla Türkiye'ye gelmez' diyeceğiniz oyuncuların ilk önce Sivas'a gelmesi de buna bir örnek. Sivasspor'da maddi olarak sıkıntı yaşanmaz. Yönetim bütçesine uygun transfer yapar. Asla limit aşımı olmaz. Kasayı eksiye düşürecek oyuncu transferinde bulunulmaz.