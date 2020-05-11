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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Transfere takılmazsak sampiyonuz

Transfere takılmazsak sampiyonuz

Başkanı , “Takımdaki arkadaşlarımızın kafaları rahat olduğu sürece, transfere kafaları takılmazsa, kalan 8 maçı kazanmamız bizi şampiyon yapar” dedi.

'de zirve yarışı yapan 'da Başkan , şampiyonluk şanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Önlerinde 8 maç bulunduğunu, bunların hepsini alabilecek güçte olduklarını belirten Başkan Otyakmaz, "Önümüzde 8 karşılaşma var. Bunların hepsini alabilecek güçteyiz. Takımdaki arkadaşlarımızın kafaları rahat olduğu sürece, meselelerine kafaları takılmazsa, kalan 8 karşılaşmayı kazanmamız bizi şampiyon yapar. Fikstür avantajına inanıyorum ama tabii şimdi 2. yarı düşmemeye oynayan kulüplerle can havlinde oynanacak olan karşılaşmalar olacak. Ancak söylediğim şartları yerine getirirsek başarılı oluruz. Aksi takdirde birkaç tanesini yener, birkaç tanesinde mağlup olursak belki Avrupa şansımızı bile zora sokabiliriz. İnanacağız, güveneceğiz, kendi kariyerimizi de düşüneceğiz. Bugüne kadar onlara fırsat veren Sivasspor'un onurunu ve başarısını da düşüneceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve birlik ve beraberliğimizi arkadaşlığımızı devam ettirirsek, şampiyon olabiliriz" diye konuştu.

  1. 11.5.2020
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