Transfere takılmazsak sampiyonuz
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Takımdaki arkadaşlarımızın kafaları rahat olduğu sürece, transfere kafaları takılmazsa, kalan 8 maçı kazanmamız bizi şampiyon yapar” dedi.
Süper Lig'de zirve yarışı yapan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, şampiyonluk şanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Önlerinde 8 maç bulunduğunu, bunların hepsini alabilecek güçte olduklarını belirten Başkan Otyakmaz, "Önümüzde 8 karşılaşma var. Bunların hepsini alabilecek güçteyiz. Takımdaki arkadaşlarımızın kafaları rahat olduğu sürece, transfer meselelerine kafaları takılmazsa, kalan 8 karşılaşmayı kazanmamız bizi şampiyon yapar. Fikstür avantajına inanıyorum ama tabii şimdi 2. yarı düşmemeye oynayan kulüplerle can havlinde oynanacak olan karşılaşmalar olacak. Ancak söylediğim şartları yerine getirirsek başarılı oluruz. Aksi takdirde birkaç tanesini yener, birkaç tanesinde mağlup olursak belki Avrupa şansımızı bile zora sokabiliriz. İnanacağız, güveneceğiz, kendi kariyerimizi de düşüneceğiz. Bugüne kadar onlara fırsat veren Sivasspor'un onurunu ve başarısını da düşüneceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve birlik ve beraberliğimizi arkadaşlığımızı devam ettirirsek, şampiyon olabiliriz" diye konuştu.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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