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10 Şubat 2020, Pazartesi
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o listeyi yayınladı! Manidar paylaşım

Sivasspor o listeyi yayınladı! Manidar paylaşım

lideri Demir Grup sahasında karşılaştığı ile 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmada tartışmalara neden olan penaltı pozisyonuyla ilgili de dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

'in 21. haftasında Demir Grup sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'i ağırladı. 1-1 biten karşılaşmaya konuk ekipten Gael Clichy'nin topa ceza sahasında elle müdahalesi sonrası verilmeyen penaltı tartışması damga vurdu.

Kulüp resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, olaya tepki gösterdi. Bu sezon Süper Lig'de penaltı kullanan ekiplerin listesini yayınlayan Sivasspor, kendilerinin hiç kullanmamış olmasına vurgu yaptı.

Kırmızı-beyazlılar bu hafta da 42 puanla, bir maç eksiği bulunan Trabzonspor'un önünde liderliğini sürdürdü.

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  1. 10.02.2020
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