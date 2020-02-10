Sivasspor o listeyi yayınladı! Manidar paylaşım
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmada tartışmalara neden olan penaltı pozisyonuyla ilgili de dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i ağırladı. 1-1 biten karşılaşmaya konuk ekipten Gael Clichy'nin topa ceza sahasında elle müdahalesi sonrası verilmeyen penaltı tartışması damga vurdu.
Kulüp resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, olaya tepki gösterdi. Bu sezon Süper Lig'de penaltı kullanan ekiplerin listesini yayınlayan Sivasspor, kendilerinin hiç kullanmamış olmasına vurgu yaptı.
Kırmızı-beyazlılar bu hafta da 42 puanla, bir maç eksiği bulunan Trabzonspor'un önünde liderliğini sürdürdü.
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Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
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