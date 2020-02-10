Sivasspor o listeyi yayınladı! Manidar paylaşım

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i ağırladı. 1-1 biten karşılaşmaya konuk ekipten Gael Clichy'nin topa ceza sahasında elle müdahalesi sonrası verilmeyen penaltı tartışması damga vurdu.

Kulüp resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, olaya tepki gösterdi. Bu sezon Süper Lig'de penaltı kullanan ekiplerin listesini yayınlayan Sivasspor, kendilerinin hiç kullanmamış olmasına vurgu yaptı.

Kırmızı-beyazlılar bu hafta da 42 puanla, bir maç eksiği bulunan Trabzonspor'un önünde liderliğini sürdürdü.