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09 Şubat 2020, Pazar
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Demir Grup Sivasspor'dan VAR tepkisi

Sivasspor Kulübü sosyal medya hesabından, "umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla bir mesaj yayınladı.

'in 21. haftasında Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, sosyal medya hesabından sistemi ile alakalı tepkide bulundu.

"umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla yayınlanan mesajda, " (VAR), uygulaması karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği veya göremediği bir pozisyonda, bir başka hakemin ya da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sistemdir" ifadeleri yer aldı.

  1. 09.02.2020
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