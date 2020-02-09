Demir Grup Sivasspor'dan VAR tepkisi
Sivasspor Kulübü sosyal medya hesabından, "Demir Grup Sivasspor'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla bir mesaj yayınladı.
Süper Lig'in 21. haftasında Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, sosyal medya hesabından VAR sistemi ile alakalı tepkide bulundu.
"Demir Grup Sivasspor'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Video Yardımcı Hakem (VAR), uygulaması karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği veya göremediği bir pozisyonda, bir başka hakemin ya da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sistemdir" ifadeleri yer aldı.
- 09.02.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Demir Grup Sivasspor'dan VAR tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.