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14 Ocak 2020, Salı
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Fatih’ten iki zirve adayı

Fatih’ten iki zirve adayı

'ın genç stoperi , zirve yolundaki rakipleriyle ilgili değerlendirme yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, " ve 'nin güçlü rakiplerimiz olabileceğini düşünüyorum" dedi.

'ın genç stoperi , zirve yolundaki rakipleriyle ilgili değerlendirme yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, " ve 'nin güçlü rakiplerimiz olabileceğini düşünüyorum" dedi.
  1. 14.1.2020
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