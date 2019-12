Son dakika: Ve Rıza Çalımbay açıkladı! Emre Kılınç, Mert Hakan ve Galatasaray...

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü rıza Çalımbay, Radyospor'da canlı yayında soruları yanıtladı. Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

RIZA ÇALIMBAY: "EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİMİZ OYUN DİSİPLİNİ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çalımbay, ''Sezon başından beri mükemmel şekilde çalıştık. Diğer arkadaşlarımız gelince de iyi bir uyum yakaladık. Çok güzel hazırlık maçları yaptık. Lige çok iyi başladık. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı yakalandı ve sahaya yansıdı. En önemli özelliğimiz; oyun disiplinini bozmamamız. Bunu sonuna kadar götürmek için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

RIZA ÇALIMBAY: "BİZ İŞİMİZİ YAPACAĞIZ"

Biz kendimizi, gücümüzü biliyoruz. Rehavete girecek halimiz yok. Rakipleri de iyi biliyoruz. Biz, şöyle oluruz böyle oluruz demedik. Sadece kendi işimize bakıyoruz ve maç maç gidiyoruz. Çok kritik maçlar oynadık ve hem Malatya hem de Fenerbahçe maçını iyi bitirdik. Kupa maçımız var, sonra Göztepe maçını oynayacağız. Önümüzdeki maçları kazanmak gibi hedefimiz bulunuyor. İnsanlar, "Sivasspor ne zaman takılacak" diye düşünebilir. Biz işimizi yapacağız. Yapacaklarımızı biliyoruz. Bu da bize yetiyor.

RIZA ÇALIMBAY: "FENERBAHÇE MAÇINI DAHA ERKEN KOPARABİLİRDİK"

Fenerbahçe'yi analiz ettik. İlk hazırlık maçımızı Fenerbahçe ile oynadık. Futbolcularını iyi biliyoruz ve tedbirleri aldık. 1 hafta boyunca rakibi işledik, öyle çalıştık. Her düşüncemizi değil ama çoğunu yansıttık. Fenerbahçe'yi ataktayken yakalamak iyiydi ama final paslarını iyi yapamadık. Daha erken de sonuca gidebilirdik. Maalesef bu sıkıntıyı yaşadık. Net bir skor zaten kesin alırdık. Fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlara karşı fırsat gelince değerlendirmek gerekir. Yoksa kötü dönüyor. Yediğimiz gol örnektir. Kontra ataktayken ve 5 kişi ileri çıkmışken topu kaybedince sıkıntı yaşıyorsunuz.

RIZA ÇALIMBAY: "SKORU KORUMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Hatalar mutlaka olacaktır. Böyle şeyler bekliyoruz. Bu maçta iyi bir galibiyet aldık ama bizim için dersler de var. Biz deplasmanda daha çok pozisyona giriyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Gol atamıyorsak bile topu kaptırmamak gerekiyor. Bu çok önemli. Bizim oyun planımız ortada. Ben defans yapmayı sevmiyorum. İleri çıkın diyorum. Bazen futbolcular skoru korumak istiyor. Benim düşüncem yok. O yüzden de orta saha oyuncularımın 2 tanesinin hücuma dönük olmasını istiyorum. Savunmada kalınca öyle ya da böyle gol yersiniz. Büyük takımlara karşı tıkandığınızda kesin golü yersiniz.

FERNANDO, EMRE VE ERDOĞAN SÖZLERİ...

Fernando iyi bir oyuncu. Her şeyini veren bir oyuncu. Fernando, Emre ve Erdoğan'dan da çok memnunum. Şampiyonluk konusunda biz kesin oluruz demiyorum. Her türlü şeye tabi ki hazır olmak gerekiyor. Şampiyon olmak istiyorsan Fenerbahçe maçında yaptığımız bazı hataları yapmamamız gerek. Oyun disiplininden koparsan sıkıntı yaratır sana. Oyun disiplinini bozmuyoruz ve oyundan kopmuyoruz. Ankaragücü ile Galatarasay arasında bir maç vardı. Her takımın başına böyle şeyler gelir.

SİVASSPOR DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPACAK MI?

Yönetimle konuşacağız. Bize ayak uyduracak 1-2 oyuncu alabilirsek bizim için çok iyi olur. Aynı zamanda biz kupayı da götürmek istiyoruz. Aynı oyuncularla 2 kulvarda oynarsak sorun yaşayabiliriz. Kupayı almak istiyoruz. Sezon sonunda 2 kupalı Sivasspor olsun elbette isteriz. Ama kolay değil. Rakiplerimiz bütçe olarak bizden daha hazır. Biz takımımıza güveniyoruz. Arzu, istek, hırsı kaybetmemek lazım. Futbolda her şey iyi gitmiyor. Kötü günler olduğunda da sağlam durmanız gerekir.

RIZA ÇALIMBAY: "YÖNETİM, EMRE VE MERT HAKAN'I VERMEK İSTEMİYOR"

Emre Kılınç ve Mert Hakan'ı şu anda yönetim de vermek istemiyor. Sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. Buradaki dönemi iyi geçirmeleri gerekiyor. Tabi ki sezon sonunda gitmek de haklarıdır. İyi oynuyorlar. Buradan ayrılmak istiyorlarsa iki taraf da çok iyi anlaşmalı. Takımdaki huzur bozulsun istemiyorum. Arkadaşlarımız kaldıkları sürede en iyi şekilde oynayacaklardır. Ocak ayında gitmeleri söz konusu değil. Sezon sonunda belki transfer olabilir.

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI KAZANMALIYIZ"

Ligde kolay bir maç yok. Emre ve Fatih cezalı. Kupada cezaları bitmiyor. Gençlerbirliği maçında yoklar. Gençlerbirliği maçını iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Maçta yaşayabileceğimiz zorlukları biliyoruz. Puan farkı iyi bir şey. Ama bunu ligin sonuna kadar götürebilmek lazım. Her şeye hazır olmamız lazım.