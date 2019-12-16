Galatasaray Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, adı Fenerbahçe ile anılan Demir Grup Sivasspor'un yıldız futbolcusu Emre Kılınç'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş ile sezon sonu için anlaşma sağladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri ve A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı.
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