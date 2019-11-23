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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları tamam!

Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları tamam!

'in 12. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip kara yolu ile 'ye giderek kampa girecek.

ile cumartesi saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem görev yapacak.

  1. 23.11.2019
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