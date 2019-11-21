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21 Kasım 2019, Perşembe
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Sivasspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in lideri 12'nci haftada deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, ana bölümde ise dar alan pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Antrenmanı, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir grup kadın ziyaret etti. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla futbolcularla birlikte 'Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir' yazılı pankart açıldı.

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 14:57
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