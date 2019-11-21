Sivasspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 12'nci haftada deplasmanda oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, ana bölümde ise dar alan pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.
Antrenmanı, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir grup kadın ziyaret etti. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla futbolcularla birlikte 'Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir' yazılı pankart açıldı.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 14:57
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Sivasspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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