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24 Ekim 2019, Perşembe
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: Kupayı istiyoruz

Rıza Çalımbay: Kupayı istiyoruz

“Bizim kupada oynayacağımız ilk maç maçı, yüzde 80 tam kadro sahaya çıkacağız. Biz o kupaya bu sene gitmek istiyoruz.” dedi.

Şampiyon Galatasaray'a karşı 10 kişi kök söktüren , Turkuvaz Medya'dan yayınlanan 'nı da müzesine getirmek istiyor. Kupada çok iddialı olduklarının altını çizen Teknik Direktör , "Eğer kupada ciddi oynamazsan her türlü talihsizliği yaşayabilirsin. İlk maçımız maçı, yüzde 80 tam kadro olacağız. Biz o kupaya bu sene gitmek istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye kırmızıbeyazlı camiaya umut verdi.

MİLLİ TAKIMIMIZ MÜKEMMEL
Rıza Çalımbay, Euro 2020 yolunda tarih yazan A 'ın performansını da çok beğendiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, "A Milli Takımımız mükemmel bir hava yakaladı. Çok da iyi oyunculara sahibiz. Yürekli ve cesurlar. İyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde, bu oynanan oyunun daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu kadro da bunu yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

YABANCI ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİN
Rıza Çalımbay, yabancı futbolcu kuralı için kalite vurgusu yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Daha önce hep söylendi, biz de aynı şeyi söylüyoruz. 14 yabancı almak zorunda değilsin. Paran varsa 5 tane al, çok iyi yabancı al" diye görüşünü belirtti.

ÇALIMBAY'DAN TRANSFER MÜJDESİ VAR
Rıza Çalımbay, transfer müjdesi verdi. Çalımbay, "Devre arasını konuşmak için henüz çok erken ama biz bu haftadan itibaren maç izlemeye başlıyoruz. Devreye kadar eksik yerlerimiz mutlaka olacak, oralara takviye yapmaya çalışacağız" dedi.

  1. 24.10.2019
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