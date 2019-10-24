Rıza Çalımbay: Kupayı istiyoruz

Şampiyon Galatasaray'a karşı 10 kişi kök söktüren Sivasspor, Turkuvaz Medya'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine getirmek istiyor. Kupada çok iddialı olduklarının altını çizen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Eğer kupada ciddi oynamazsan her türlü talihsizliği yaşayabilirsin. İlk maçımız Başkent Akademi maçı, yüzde 80 tam kadro olacağız. Biz o kupaya bu sene gitmek istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye kırmızıbeyazlı camiaya umut verdi.

MİLLİ TAKIMIMIZ MÜKEMMEL

Rıza Çalımbay, Euro 2020 yolunda tarih yazan A Milli Takımımız'ın performansını da çok beğendiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, "A Milli Takımımız mükemmel bir hava yakaladı. Çok da iyi oyunculara sahibiz. Yürekli ve cesurlar. İyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde, bu oynanan oyunun daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu kadro da bunu yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

YABANCI ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİN

Rıza Çalımbay, yabancı futbolcu kuralı için kalite vurgusu yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Daha önce hep söylendi, biz de aynı şeyi söylüyoruz. 14 yabancı almak zorunda değilsin. Paran varsa 5 tane al, çok iyi yabancı al" diye görüşünü belirtti.

ÇALIMBAY'DAN TRANSFER MÜJDESİ VAR

Rıza Çalımbay, transfer müjdesi verdi. Çalımbay, "Devre arasını konuşmak için henüz çok erken ama biz bu haftadan itibaren maç izlemeye başlıyoruz. Devreye kadar eksik yerlerimiz mutlaka olacak, oralara takviye yapmaya çalışacağız" dedi.