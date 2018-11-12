Sivasspor Kartal'ap atladı – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sivasspor Kartal'ap atladı

    Sivasspor Kartal'ap atladı

    Kırmızı-beyazlılar deplasmanda bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ligde üç maç sonra gol atan Yiğidolar, Fenerbahçe’ye de çelme takmıştı

    'ı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup eden ligde 4 maç sonra kazandı.

    Kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılırken, Kayserispor'a 2-0 yenilmişti. Yiğidolar ayrıca bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini elde etti.

    Önceki 5 dış saha maçının 3'ünü kaybederken, 2'sinde berabere kalmıştı. Anadolu ekibi ayrıca 3 maç aradan sonra gol atmayı başardı. Yiğido, 9. haftada Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalarak sarı-lacivertlilere de çelme takmıştı. Bu galibiyetle puanını 14'e çıkaran Spor Toto Süper Lig'de 17. sıradan 11'inci sıraya yükseldi.
    1. 12.11.2018
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