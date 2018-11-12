Sivasspor Kartal'ap atladı
Kırmızı-beyazlılar deplasmanda bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ligde üç maç sonra gol atan Yiğidolar, Fenerbahçe’ye de çelme takmıştı
Kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılırken, Kayserispor'a 2-0 yenilmişti. Yiğidolar ayrıca bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini elde etti.
Önceki 5 dış saha maçının 3'ünü kaybederken, 2'sinde berabere kalmıştı. Anadolu ekibi ayrıca 3 maç aradan sonra gol atmayı başardı. Yiğido, 9. haftada Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalarak sarı-lacivertlilere de çelme takmıştı. Bu galibiyetle puanını 14'e çıkaran Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 17. sıradan 11'inci sıraya yükseldi.
- 12.11.2018
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Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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