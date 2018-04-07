Sivas’ta avrupa seferberliği – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’ta avrupa seferberliği

    <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a>’ta avrupa seferberliği

    deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan , Avrupa hedefi aşkına zafer peşinde olacak.

    deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan , Avrupa hedefi aşkına zafer peşinde olacak. Rakibinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini belirten Teknik Direktör Samet Aybaba, "İki direkt rakibimiz ve Kayseri'nin oynayacak olmasının yanı sıra 'nin de deplasmanına çıkması bizim için önemli bir avantaj. 'dan kazanamazsak bile puanla dönecek güce sahibiz" dediği öğrenildi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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