Yeni transfer Saivet Sivas'a geldi
Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho'yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, transferin son gününde İngiliz ekibi Newcastle United takımından renklerine bağladığı Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet'i Sivas'a getirdi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:40
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Kupa sınavı A Spor'da
Toplam 3
Yorum
fenerli aykut kesinlikle bu onbir ile çıkmaz çok ofansif ve riskli!
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 69
Yorum
eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
Toplam 1
Yorum
maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
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