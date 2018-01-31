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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yeni transfer Sivas'a geldi

    Yeni transfer <a href="/index/saivet?id=1cdebe84-46e0-4c2d-8831-3a0cddfe8c22" class="" rel="tag">Saivet</a> Sivas'a geldi

    Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho'yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, transferin son gününde İngiliz ekibi Newcastle United takımından renklerine bağladığı Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet'i Sivas'a getirdi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:40
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