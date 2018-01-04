Sivasspor'da 4 futbolcu kampa götürülmedi
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kadroda düşünülmeyen 4 futbolcu ligin ikinci yarısı için Antalya'da yapılacak olan kampa götürülmedi.
Öte yandan ikinci yarı için çalışmalarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, Antalya kampında 3 hazırlık maçı yapacak. İlk hazırlık karşılaşmasını 10 Ocak Çarşamba günü Gençlerbirliği ile oynayacak. Daha sonra ise 12 Ocak günü Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Zhetysu ile karşılaşacak. Sivasspor son karşılaşmasını Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Tobol ile yapacak. Hazırlık karşılaşmasının ardından kente dönecek olan Sivasspor hazırlıklarını burada sürdürecek.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:45
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Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
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Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
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