 Sivasspor'da 4 futbolcu kampa götürülmedi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'da 4 futbolcu kampa götürülmedi

    Sivasspor'da 4 futbolcu kampa götürülmedi

    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'da kadroda düşünülmeyen 4 futbolcu ligin ikinci yarısı için Antalya'da yapılacak olan kampa götürülmedi.

    Ligin ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamlayan Demir Grup 'da Antalya Manavgat'ta kamp çalışmaları başladı. Kırmızı-beyazlı ekipte kadroda düşünülmeyen ve kulüp bulması istenilen defans oyuncuları Rıdvan Şimşek, Elderson Echiejile, orta saha oyuncusu Cem Özdemir ve hücum oyuncusu Ergin Keleş kampa götürülmedi. Futbolcular kulüp bulana kadar çalışmalarını Sivas'ta sürdürecek.

    Öte yandan ikinci yarı için çalışmalarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, Antalya kampında 3 hazırlık maçı yapacak. İlk hazırlık karşılaşmasını 10 Ocak Çarşamba günü Gençlerbirliği ile oynayacak. Daha sonra ise 12 Ocak günü Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Zhetysu ile karşılaşacak. Sivasspor son karşılaşmasını Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Tobol ile yapacak. Hazırlık karşılaşmasının ardından kente dönecek olan Sivasspor hazırlıklarını burada sürdürecek.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:45
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