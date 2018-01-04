Sivasspor 3 hazırlık maçı yapacak
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, devre arası kampı süresince 3 hazırlık maçı yapacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Manavgat'ta ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynayacak.
Demir Grup Sivasspor, ilk hazırlık maçında 10 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
İkinci hazırlık maçını 12 Ocak Cuma günü Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Zhetysu ile yapacak Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında 15 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de yine Kazakistan temsilcisi Tobol ile karşı karşıya gelecek.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:29
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Son ihtimal Fares
Toplam 1
Yorum
hakan nereden buluyorsunuz bu traş adamları
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Amatöre gitti
Toplam 2
Yorum
GoGo eğer arda yetenek olarak bu kadar özelliği olmasaydı, enginden önce şuan amatördeydi. birde soruyordu ben ne yaptım diye, karakter. gs durus
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Van Persie müjdesi
Toplam 1
Yorum
GoGo Adam yaşlandı be gurban olduğum
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