Al Ittifaq - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittifaq - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittifaq ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ittifaq - Al Akhdoud ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIFAQ - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittifaq - Al Akhdoud maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.