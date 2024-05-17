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Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:30
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Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL HILAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı canlı izlemek için TIKLAYIN

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