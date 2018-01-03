 Sivas’tan rekor: Yüzde 297 arttı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sivas’tan rekor: Yüzde 297 arttı

    Sivas’tan rekor: Yüzde 297 arttı
    Lige yeni yükselen Yiğidoların geçen sezon ilk yarıda oynadığı maçlara 23 bin 222 biletli seyirci gitmişti. Süper Lig'de ise büyük bir sıçrama yaşadılar. Bu yıl 92 bin 109 taraftar 'un maçlarını izledi. Yüzde 297'lik bu artışla rekorun sahibi oldular. Sivas'ın ligde iyi gitmesi de taraftar artışında önemli faktör.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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