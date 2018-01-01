 Sivas'ta defansa Polonyalı kaptan – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Sivas'ta defansa Polonyalı kaptan

    Sivas'ta defansa Polonyalı kaptan

    Polonya basını, 30 yaşındaki milli yıldızın kırmızı-beyazlılarla anlaştığını öne sürdü. Legia kaptanı, deansın her bölgesinde oynayabilen tam bir görev adamı

    , transfere hız verdi. Yiğidolar için çarpıcı bir iddia Polonya'dan geldi. Polonya basını, Legia'nın kaptanı Artur Jedrzejczyk'in kırmızı-beyazlılarla anlaştığını öne sürdü. 30 yaşındaki, defansın her yerinde görev alan sağ bekin, Polonya'da maaş ortalamasının çok üstünde bir kazancı olduğu belirtilirken, Sivas'ın daha fazlasını önerdiği ifade edildi. KULÜBÜYLE 2020'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, Legia'nın bu teklif üzerine elinin kolunun bağlandığı kaydedildi. Aynı zamanda Polonya'nın Dünya Kupası'na katılması nedeniyle Jedrzejczyk'in daha çok göz önünde bulunmak için Türkiye'ye gitmek istediği vurgulandı. Bu sezon 19 maçta oynayan tecrübeli yıldız, Dünya Kupası elemelerinde de 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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