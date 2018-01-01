Sivas'ta defansa Polonyalı kaptan

transfere hız verdi.için çarpıcı bir iddia Polonya'dan geldi. Polonya basını,kaptanıkırmızı-beyazlılarla anlaştığını öne sürdü. 30 yaşındaki, defansın her yerinde görev alan sağ bekin,maaş ortalamasının çok üstünde bir kazancı olduğu belirtilirken,daha fazlasını önerdiği ifade edildi.2020'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, Legia'nın bu teklif üzerine elinin kolunun bağlandığı kaydedildi. Aynı zamanda Polonya'nınkatılması nedeniyledaha çok göz önünde bulunmak içingitmek istediği vurgulandı. Bu sezon 19 maçta oynayan tecrübeli yıldız, Dünya Kupası elemelerinde de 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.