 Sivasspor, Antalya'da hazırlanacak – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Sivasspor, Antalya'da hazırlanacak

    Sivasspor, Antalya'da hazırlanacak

    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin ikinci yarısına Antalya'daki kamp ile hazırlanacak.

    Ligin ilk yarısını 26 puanla 8'inci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara 3 Ocak tarihine kadar izin verildi. İznin ardından futbolcular Çarşamba günü saat 20.00'de Manavgat'ta Sueno Hotels Beach Otel'de toplanarak ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarıyla ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:46
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