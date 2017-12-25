Sivasspor, Antalya'da hazırlanacak

Ligin ilk yarısını 26 puanla 8'inci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara 3 Ocak tarihine kadar izin verildi. İznin ardından futbolcular Çarşamba günü saat 20.00'de Manavgat'ta Sueno Hotels Beach Otel'de toplanarak ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarıyla ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.