 Sivas hedefini geçti – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Sivas hedefini geçti

    Sivas hedefini geçti
    Beşiktaş karşısında sürpriz bir galibiyete imza atan Sivasspor, puan hedefini geçti. Teknik Direktör Samet Aybaba, "İlk yarıyı 22-25 puan aralığında bitirmeyi hedefliyorduk. Beşiktaş'ı yenince hedefimizi de geçtik. 26 puan bizim için çok iyi" dedi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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