Sivas hedefini geçti
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:02
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 12
Yorum
Aslan sporcularin alacagi ödenmeli
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 12
Yorum
Okan Yazım hatalarını düzelt sokak ağzıyla konuşma ! TÜRKİYE diye yazmayı öğren Holiganlık kötü bir durum psikolog muayenesine ihtiyacın var ...
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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