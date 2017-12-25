Sivas hedefini geçti

Beşiktaş karşısında sürpriz bir galibiyete imza atan Sivasspor, puan hedefini geçti. Teknik Direktör Samet Aybaba, "İlk yarıyı 22-25 puan aralığında bitirmeyi hedefliyorduk. Beşiktaş'ı yenince hedefimizi de geçtik. 26 puan bizim için çok iyi" dedi.