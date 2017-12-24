 Şans bizden yanaydı – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Şans bizden yanaydı

    Şans bizden yanaydı
    Sivassporlu Bifouma, Beşiktaş karşılaşmasında skor olarak şanslı olduklarını itiraf etti. Bu tip maçlarda mücadelenin çok yüksek olması gerektiğini belirten Kongolu oyuncu, "İyi bir performans ve maç sergiledik. Bunun sonucunda da 3 puanı aldık. Samet Hoca'nın planları tuttu. Şans da bizden yanaydı. Beşiktaş üstündü ama şans bu maçta bizimle oldu" ifadelerini kullandı. Bu arada siyah-beyalılarda ceza sınırındaki üç isim Pepe, Babel ve Talisca, maçı kart görmeden tamamladı.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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