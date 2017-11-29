Sivas'tan gözdağı

Yiğidolar, Buca maçı için geri sayımda

LİGDE son iki haftayı yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Bucaspor'a göz dikti. Yiğidoların hocası Samet Aybaba, galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Her iki kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Lig kadar kupaya da büyük önem veriyoruz" diye konuştu.