 Sivas'tan gözdağı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Sivas'tan gözdağı

    Sivas'tan gözdağı

    Yiğidolar, Buca maçı için geri sayımda

    LİGDE son iki haftayı yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Bucaspor'a göz dikti. Yiğidoların hocası Samet Aybaba, galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Her iki kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Lig kadar kupaya da büyük önem veriyoruz" diye konuştu.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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