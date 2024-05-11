Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: Hayati bir maç

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, deplasmandaki Konya maçının önemine dikkat çekti. Trabzonspor'u yenerek rahat nefes aldıklarına işaret eden Çapa, "Matematiksel olarak kalmayı halen garantilemedik, o açıdan bunun bilinci ile Konya'ya gideceğiz. Ligde iyi yerde gözüksek de matematiksel olarak düşme hattından uzaklaşmadık. Trabzonspor maçı gibi Konya maçı da bizim için hayati önem taşımaktadır" dedi.

6 PUAN DEĞERİNDE

Konyaspor'un ligdeki rakiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Fuat Çapa, "6 puan değerinde bir maç. Sezon başından beri ilk hedefimizin bilincindeyiz ve hep hedefimiz doğrultusunda ilerledik. Tabii ki ligi ne kadar üstte bitirirsek mutlu oluruz. Bu, camiamızı da mutlu eder. Özellikle ilk günden beri bize hem iç hem de dış sahada büyük fedakarlık göstererek destek veren taraftarlarımızı mutlu etmeyi biz de çok istiyoruz" diye konuştu.

YENİ SEZON İÇİN ÖNEMLİ

Fuat Çapa, deplasmanda sadece Adana Demirspor'u yendiklerini hatırlatarak şunları söyledi: Bu sezon son 2 deplasman maçı kaldı, gelecek sezona hazır olmak için bu olumsuz tabloyu gidermemiz gerekiyor. Bu iki karşılaşma, gelecek sezonun hazırlığı gibi olacak.