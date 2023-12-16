Haberler Samsunspor 3 puan uğuru

3 puan uğuru

“Benim gitmediğim maçların hepsini kazandık. Gittiklerimde de yenildik. Yeter ki Samsunspor kazansın, benim uğurlarım tutsun. İyi bir başkan bulduğumda CEO olarak getireceğim.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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3 puan uğuru

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yerel medyadan Halk Gazetesi'ne ilginç açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlıların kazanması için uğur denediğini söyleyen Başkan Yıldırım, "Benim gitmediğim maçların hepsini kazandık. Gittiklerimde de yenildik. Bir tek Sivasspor maçında berabere kaldık. Baktım ki bazen maçlara gidiyorum yeniliyoruz üzülüyorum, bazı taraftarlar beni protesto ediyor gibi bakıyor, bunun üzerine ben de ilk yarı bitene kadar maçlara gitmeme kararı aldım" dedi.

İLK YARI BİTENE KADAR DEVAM

Yıldırım, denediği uğuru ilk devre sonuna kadar bırakmayı düşünmediğini belirtip şunları söyledi: Yeter ki Samsunspor kazansın, benim uğurlarım tutsun, 3 puanları alalım, yenilmeyelim, ben maça gelmişim, gelmemişim çok önemli değil. Ligin ilk devresi bitene kadar da devam ettirmeyi düşünüyorum. Umarım tutmaya devam eder. İyi, dürüst bir başkan bulduğumda onu da takımın başına CEO olarak getireceğim. Kulübümüzün icra kurulunun bir başkanı olmalı.

ALİ KOÇ DA YAPIYOR

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da böyle uğurları var. Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu da İstanbul'da oynadığımız maçta tribünde yoktu. Beni arayıp, 'Başkanım ben gelmiyorum kusura bakmayın. Gelince hep Samsunspor'a kaybediyoruz. Bu kez gelmeyeceğim uğur yaptım' dedi. Birçok başkan bu ve benzeri uğurlar yapıyor, kimi zaman tutuyor, kimi zaman tutmuyor."

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