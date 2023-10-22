Haberler Samsunspor Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor. Ev sahibi ekip Alman teknik direktörü Markus Gisdol ile ilk maçında galip gelmek istiyor. Çağdaş Atan'ın öğrencileri ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Samsunspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 19:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol seyircisi önünde ilk maçında galip gelmek istiyor.

Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir ise çıkışını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Samsunspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

YILPORT SAMSUNSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

YILPORT Samsunspor: Okan, Soner Gönül, van Drongelen, Satka, Tirpan, Ercan Kara, Ait Bennasser, Tait, Emre, Holse, Mouandilmadji

RAMS Başakşehir: Volkan, Opoku, Duarte, Ba, Dubois, Pelkas, Aleksic, Deniz, Keny, Berkay, Figueiredo

YILPORT SAMSUNSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI?

Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki oynanacak maç 22 Ekim Pazar saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! "Bu nasıl yakışıklılık"
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
İsmail Kartal'dan Volkan Demirel'e övgü!
İstanbulspor galibiyetle tanıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman?
Destek çağrısı
PEPEE 2 EKMEK ALDIM DİNLE | İki ekmek aldım eve gidiyorum şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir
Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 2023-2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu: Bizim adımıza üzücü bir maçtı Emre Belözoğlu: Bizim adımıza üzücü bir maçtı 19:09
Volkan Demirel'den F.Bahçe sözleri! "Evime geldim" Volkan Demirel'den F.Bahçe sözleri! "Evime geldim" 18:42
Fenerbahçe Hatayspor maçını canlı veren kanallar Fenerbahçe Hatayspor maçını canlı veren kanallar 18:41
F.Bahçe'den Hatayspor'a "Hoş geldiniz" sürprizi! F.Bahçe'den Hatayspor'a "Hoş geldiniz" sürprizi! 18:37
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 18:36
Fenerbahçe - Hatayspor maçı CANLI Fenerbahçe - Hatayspor maçı CANLI 18:30
Daha Eski
İsmail Kartal'dan Volkan Demirel'e övgü! İsmail Kartal'dan Volkan Demirel'e övgü! 18:20
Ümraniye son dakikada kazandı! Ümraniye son dakikada kazandı! 18:11
F.Bahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu! 17:48
UEFA'dan hakem Pakkan'a görev! UEFA'dan hakem Pakkan'a görev! 17:04
Servet Çetin'den istifa çağrılarına yanıt! Servet Çetin'den istifa çağrılarına yanıt! 16:56
Demirel'den flaş Altay yorumu! G.Saray... Demirel'den flaş Altay yorumu! G.Saray... 16:55