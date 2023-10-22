Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.
Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol seyircisi önünde ilk maçında galip gelmek istiyor.
Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir ise çıkışını sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Samsunspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
YILPORT SAMSUNSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
YILPORT Samsunspor: Okan, Soner Gönül, van Drongelen, Satka, Tirpan, Ercan Kara, Ait Bennasser, Tait, Emre, Holse, Mouandilmadji
RAMS Başakşehir: Volkan, Opoku, Duarte, Ba, Dubois, Pelkas, Aleksic, Deniz, Keny, Berkay, Figueiredo
YILPORT SAMSUNSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI?
Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki oynanacak maç 22 Ekim Pazar saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.