SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mickael Tırpan resmen Samsunspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferin son gününde orta sahasını güçlendirdi.
Karadeniz ekibi, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Mickael Tırpan'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.
Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickaël Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle."
Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickaël Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle. 🔴⚪️#Samsunspor #MickaelSylvainTırpan pic.twitter.com/nVpGTqW4UG— Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) September 15, 2023