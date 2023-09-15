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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mickael Tırpan resmen Samsunspor'da!

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kasımpaşa'dan Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 22:08
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mickael Tırpan resmen Samsunspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferin son gününde orta sahasını güçlendirdi.

Karadeniz ekibi, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Mickael Tırpan'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickaël Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle."

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