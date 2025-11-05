Manchester City - Borussia Dortmund CANLI İZLE | Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ŞAmpiyonlar Ligi'nde nefeslerin tutulduğu 4. haftada, Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada altıncı ile yedinci takım karşı karşıya gelecek. Manchester City'nin Alman devi Borussia Dortmund'u konuk edeceği maçta, şu ana kadar üç maçtan yedi puan toplayan iki takım da 3. galibiyetleri için yarışacak. Ev sahibi ekip tek beraberliğini Monaco'ya karşı alırken Borussia Dortmund ise Juventus deplasmanından 4 gol atmasına rağmen 1 puanla ayrıldı. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Borussia Dortmund maçı 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

Manchester City - Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City - Borussia Dortmund MAÇI İZLE | TRT TABİİ

Manchester City - Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy