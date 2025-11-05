CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Borussia Dortmund CANLI İZLE | Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Borussia Dortmund CANLI İZLE | Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Bu sezon 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 4. haftaya giriş yapan ev sahibi takım, 7 puanla 9. sırada yer alıyor. Alman devi Borussia Dortmund ise ilk hafta Juventus deplasmanında aldığı beraberliğin ardından yeni galibiyet serisi peşinde. İki takımın da 3. galibiyeti için sahaya çıkacağı maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 10:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City - Borussia Dortmund CANLI İZLE | Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ŞAmpiyonlar Ligi'nde nefeslerin tutulduğu 4. haftada, Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada altıncı ile yedinci takım karşı karşıya gelecek. Manchester City'nin Alman devi Borussia Dortmund'u konuk edeceği maçta, şu ana kadar üç maçtan yedi puan toplayan iki takım da 3. galibiyetleri için yarışacak. Ev sahibi ekip tek beraberliğini Monaco'ya karşı alırken Borussia Dortmund ise Juventus deplasmanından 4 gol atmasına rağmen 1 puanla ayrıldı. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Borussia Dortmund maçı 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

Manchester City - Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City - Borussia Dortmund MAÇI İZLE | TRT TABİİ

Manchester City - Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy

ASpor CANLI YAYIN

Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takım...
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takım... Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takım... 10:18
Newcastle United - Athletic Bilbao maçı detayları! Newcastle United - Athletic Bilbao maçı detayları! 10:06
Sergen Yalçın’a çifte sevk! Sergen Yalçın’a çifte sevk! 09:44
F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek 09:35
Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! 09:32
İsmail'e çifte talip! Dünya devleri sıraya girdi İsmail'e çifte talip! Dünya devleri sıraya girdi 09:23
Daha Eski
Duran'dan alkış alacak davranış! Duran'dan alkış alacak davranış! 09:21
Inter - Kairat maçı muhtemel 11'ler! Inter - Kairat maçı muhtemel 11'ler! 09:20
G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif! G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif! 09:11
Marsilya - Atalanta maçı hangi kanalda? Marsilya - Atalanta maçı hangi kanalda? 08:55
Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! 01:32
Trabzonspor'da Onana şoku! Trabzonspor'da Onana şoku! 01:32