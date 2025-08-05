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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Shkendija 79 - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shkendija 79 - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Shkendija 79 ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Tose Proeski Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shkendija 79 - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 12:51
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Shkendija 79 - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shkendija 79 - Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Shkendija 79 ile Karabağ 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shkendija 79 - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shkendija 79 - Karabağ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shkendija 79 - Karabağ maçı 5 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği maçta Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Dördüncü hakem Peter Kralovic, VAR hakemi Michal Očenáš, AVAR hakemi ise Boris Marhefka olacak.

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