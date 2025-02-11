Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Turnuvaya play-off turunda devam eden iki takım 13. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Yeni format sonrası oynanılan 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İngiltere temsilcisi, ligi 22. sırada tamamladı. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan İspanyol ekibi ise 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11. sırada yer aldı. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Pep Guardiola'nın öğrencileri kritik maçta hata yapmak istemiyor. Manchester ekibiyle kupayı 1 defa kazanan deneyimli çalıştırıcı, evinde oynayacağı karşılaşmada avantajı yakalayan takım olmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'ni 15 kez kazanarak zirvede yer alan Real Madrid ise müzesine bir yenisini daha götürmek istiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde İngiliz ekinine karşı geçtiğimiz yıl kaybeden İspanyol devi, aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti yönetiminde son haftalarda daha fazla şans bulan Arda Güler'in Manchester City karşısında kadroda olacağı tahmin ediliyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında ilk 11'de yer alması beklenmeyen A Milli futbolcunun, maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağına ise deneyimli çalıştırıcı karar verecek.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, Silva, Kovacic, Foden, De Bruyne, Savinho, Haaland

Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Camavinga, Modric, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek Manchester City ile Real Madrid 14. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda İngiliz ekibi 4 maçı kazanırken, İspanya takımı da 4 mücadeleden üstün ayrıldı. İki takımın oynadığı 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

EŞLEŞMEYİ KAZANAN TAKIM ŞAMPİYON OLUYOR

Son 3 sezondur üst üste rakip olan Manchester City ile Real Madrid arasında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İki takım arasında oynanılan karşılaşmalardan bir üst tura çıkmayı başaran ekip, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı. 2021-2022 ve 2023-2024 sezonunda Real Madrid başarıya ulaşan ekip olurken, 2022-2023 sezonunda ise Manchester City mutlu sona ulaşmıştı.

REAL MADRID-MACHESTER CITY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak Manchester City-Real Madrid maçının rövanşı 19 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.