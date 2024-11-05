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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Sporting CP - Manchester City | CANLI ANLATIM (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında heyecan, birbirinden zorlu mücadeleler ile devam ediyor. Portekiz devi Sporting CP, Premier Lig devi Manchester City'yi ağırlıyor. Dev karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 22:53
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Sporting CP - Manchester City | CANLI ANLATIM (UEFA Şampiyonlar Ligi)

👉🏻Sporting CP - Manchester City mücadelesini canlı takip etmek için tıklayınız.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında heyecan, birbirinden zorlu mücadeleler ile devam ediyor. Portekiz devi Sporting CP, Premier Lig devi Manchester City'yi ağırlıyor. Devler Ligi'nin yeni formatında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet alan Sporting CP, 1 kez de beraberlik yaşamış ve 7 puan ile 8. sıraya yerleşmişti. Manchester City ise rakibi Sporting gibi 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik almış ve averajla 3. sıradaki yerini almıştı.

SPORTING CP - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Sporting Lisbon - Manchester City maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

SPORTING CP - MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LERİ

Sporting CP: Israel, M. Reis, Debast, Diomande, Morita, Trincao, Araujo, Hjulmand, Quenda, Gonçalves, Gyökeres

Manchester City: Ederson, Gvardiol, Akanji, Simpson-Pusey, Lewis, Kovacic, B. Silva, Savinho, Foden, Haaland, Nunes

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