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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - AC Milan | CANLI ANLATIM (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında heyecan, birbirinden zorlu mücadeleler ile devam ediyor. LaLiga devi Real Madrid, Serie A devi AC Milan'ı ağırlıyor. Dev karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 22:51
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Real Madrid - AC Milan | CANLI ANLATIM (UEFA Şampiyonlar Ligi)

👉🏻Real Madrid - AC Milan mücadelesini canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında heyecan, birbirinden zorlu mücadeleler ile devam ediyor. LaLiga devi Real Madrid, Serie A devi AC Milan'ı ağırlıyor. Devler Ligi'nin yeni formatında oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan AC Milan, 3 puan ile 25. sırada bulunuyor. Real Madrid ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan ile 12. sıradaki yerini almıştı.

REAL MADRID - AC MILAN MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Milan maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID - AC MILAN MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Lunin, Militao, Vinicius, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modrid, Tchouameni, Mbappe

AC Milan: Maignan, Hernandez, Emerson, Tomori, Thiaw, Pulisic, Reijnders, Fofana, Musah, Morata, Leao

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