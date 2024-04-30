Dev maç bugün

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşamasının ilk ayağı, bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final maçında, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, bugün 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak. Milli yıldızımız Arda Güler de kadroda yer alıyor.

ARDA'YLA KAZANDI

Geçen hafta ligde Real Sociedad deplasmanında bu sezon ilk kez 11'de çıkan Arda Güler'in attığı golle kazanan Real Madrid, Bayern'e saat 22.00'de konuk olacak. Dev maç TV 8,5'tan yayınlanacak. Diğer yarı finalde ise turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, yarın sahasında 2019-2020 finalisti Fransız temsilcisi PSG'yi saat 22.00'de konuk edecek.

ARALARINDA EŞİTLİK VAR

Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 9'ar galibiyet elde ederken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 32 gol atarken, eflatun-beyazlılar 35 golle karşılık verdi.