PSV - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSV - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda PSV ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; PSV - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PSV - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV - Sevilla maçı 3 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.