Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSV - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSV - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 09:31
PSV - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSV - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda PSV ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; PSV - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PSV - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV - Sevilla maçı 3 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan aradan geçen 20 yılda bakın nasıl değişti!
Terör örgütü PKK'ya şafak baskını! 466 terörle mücadele operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Mahşerin 4 atlısı! F.Bahçe'de gol onlardan sorulur
Buruk: Herkes herkesi yenebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Napoli - Real Madrid maçı ne zaman?
Union Berlin - Braga maçı ne zaman?
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvurusu nasıl yapılır?
BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EKİM 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens - Arsenal maçı ne zaman? Lens - Arsenal maçı ne zaman? 09:19
ManU maçı öncesi yönetimden flaş karar! ManU maçı öncesi yönetimden flaş karar! 09:13
İşte Okan Buruk'un ManU'yu imha planı! İşte Okan Buruk'un ManU'yu imha planı! 00:43
Buruk: Herkes herkesi yenebilir! Buruk: Herkes herkesi yenebilir! 00:17
Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." 00:17
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! 00:17
Daha Eski
Kayseri'den beraberlik çıktı! Kayseri'den beraberlik çıktı! 00:17
Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! 00:17
F.Bahçe'den 1 yıllık imza! F.Bahçe'den 1 yıllık imza! 00:17
İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... 00:17
G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... 00:17
Arda için şok iddia! Ocak ayında... Arda için şok iddia! Ocak ayında... 00:17