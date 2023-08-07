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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi izle - GS muhtemel rakipler

Şampiyonlar Ligi Play-off turu kura çekilişi İsviçre'nin Noyan kentinde yapılıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın 3. elemedeki rakibini geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin belli olacağı çekiliş, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kura çekilişini canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle' ve 'Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi izle' sorgulamaları yapıyor. GS muhtemel rakipler ve detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:20
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi izle - GS muhtemel rakipler

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana maçının galibi olması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak Play-off turu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürerken kura çekilişinin saati ve canlı yayınlanacağı kanal da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü (TSİ) 13.00'te başlayacak ve UEFA resmi internet sitesi üzerinden üzerinden canlı yayınlanacak.

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Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kazanması halinde muhtemel rakibi belli olacak. Ljubljana'ya kaybetmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi ise saat 14.00'te yapılacak çekilişle belli olacak.

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