ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi izle - GS muhtemel rakipler

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana maçının galibi olması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak Play-off turu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürerken kura çekilişinin saati ve canlı yayınlanacağı kanal da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

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GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü (TSİ) 13.00'te başlayacak ve UEFA resmi internet sitesi üzerinden üzerinden canlı yayınlanacak.

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Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kazanması halinde muhtemel rakibi belli olacak. Ljubljana'ya kaybetmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi ise saat 14.00'te yapılacak çekilişle belli olacak.