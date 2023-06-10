Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kevin De Bruyne: "Yeterince iyiydik ve kazandık!"

Kevin De Bruyne: "Yeterince iyiydik ve kazandık!"

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Inter'i yenerek şampiyon oldukları Şampiyonlar Ligi finali sonrası açıklamalar a bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 01:19
Kevin De Bruyne: "Yeterince iyiydik ve kazandık!"

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Müthiş final sonrası Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldız, sakatlığıyla ilgili, "Zor bir iki ay oldu. harmstring ile ilgili çok fazla sıkıntı yaşadım, bugün de koptu. Yine de takım yeterince iyiydi ve kazandık. Bunun için çok uzun zamandır çalışıyorduk, bu inanılmaz" dedi.

Kevin De Bruyne, sözlerini, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmedik. En iyi maçımız değildi ama kazandık, şimdi kutlama zamanı." diye tamamladı.

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