Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İlkay Gündoğan'dan şampiyonluk yorumu: "Tarih yazdık"

İlkay Gündoğan'dan şampiyonluk yorumu: "Tarih yazdık"

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i yenerek şampiyon oldukları finalin ardından konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 01:12
İlkay Gündoğan'dan şampiyonluk yorumu: "Tarih yazdık"

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Dev maçın adından Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyuz. Az önce olanları kelimelere dömek çok zor" diyen İlkay şunları söyledi:

"Her iki takım için de zordu. İlk yarıda elimizden gelenin en iyisini yapamadık. Tereddüt ettik. İkinci yarıda daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Muhtemelen yüzde 50-50 bir maç oldu. Golü bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz.

"Bu gece burada tarih yazdık. Üzerimizde baskı vardı ama bu takım baskıyı en iyi şekilde kaldırabilecek yapıda.

Bu duyguyu tarif edemeyiz. Ülkemizde bu kupayı kaldırmak büyük bir gurur. Hayatımda hep sahada en kolay şeyleri en yüksek seviyede yapmaya çalışıyorum. Çok fazla heyecanlanmamaya çalışıyorum. Bu gece burada kaptan olarak kupayı kazanmak bambaşka bir gururmuş."

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