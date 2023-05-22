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UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı!

Manchester City ile Inter arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:56
UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı!

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final müsabakalarını yönetecek diğer hakemler ise şöyle;

Sevilla ile Roma'nın 31 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Eden Arena'da karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Final'ini ise İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Michael Oliver olacak.

Fiorentina ile West Ham United arasında 7 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Eden Arena'da oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Final'inde ise İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İspanyol Jesus Gil Manzano olacak.

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