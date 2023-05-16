Dev kapışma

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İnter, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün Milan'ı konuk edecek. Çarşamba günü ise Manchester City, 1-1'in rövanşında Real Madrid'i ağırlayacak. İlk maçı 2-0 kazanan İnter, yarı final rövanş müsabakasında Milan'ı 22.00'de Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk edecek. İnter, beraberlik ve galibiyet durumunda finale yükselen taraf olacak. Karşılaşma Milan lehine 2 farklı üstünlükle sonuçlanırsa uzatmalar oynanacak. 3 farklı üstünlükte ise tur atlayan taraf kırmızısiyahlılar olacak.

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi'nde yarın ise İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, 1-1 sonuçlanan ilk karşılaşmanın rövanşında İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Etihad Stadı'nda oynanacak müsabaka 22.00'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, adını finale yazdıracak. İki maçın da seyir olarak heyecan fırtınası şeklinde geçmesi bekleniyor. Bu arad UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve kazanan takım kupayı kaldıracak.