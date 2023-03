Dünya listelerinde zirveye oturan "Last Last" ve "It's Plenty" şarkılarının megastarı Burna Boy imza attığı afrobeat ezgilerinin coşkusunu Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşıyacak. Bu arada Tiktok'ta en iyi dank başvuruları arasından seçilecek kullanıcılar, Pepsi'nin sunacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreninin bir parçası olarak becerilerini sergileyecek.