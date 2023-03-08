Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile PSG kozlarını paylaşacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - PSG maçı 8 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Sane, Musiala; Choupo-Moting

PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe