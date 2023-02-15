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Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Club Brugge ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:40
Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Club Brugge - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Club Brugge ile Benfica kozlarını paylaşacak. Jan Breydelstadion Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Benfica maçı 15 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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