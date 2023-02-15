Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Club Brugge - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Club Brugge ile Benfica kozlarını paylaşacak. Jan Breydelstadion Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Benfica maçı 15 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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