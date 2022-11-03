Manchester City'nin genç yeteneği Rico Lewis Benzema'yı tahtından etti!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Sevilla'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada bir rekor daha egale edildi.

Manchester City'nin Sevilla karşısında bulduğu ilk golü kaydeden Rico Lewis, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti.



Genç İngiliz oyuncu bu ünvanı, 2005 yılında Lyon formasıyla Rosenborg ağlarını havalandıran Karim Benzema'nın elinden 6 günlük fark ile aldı.

Benzema golü kaydettiğinde 17 yıl 352 günlükken Rico Lewis ise 17 yıl 346 günlükken golü kaydederek bu rekorun yeni sahibi olmayı başardı.

Manchester City altyapısından yetişen Rico Lewis, sağ ayağını kullanıyor ve her iki bek pozisyonunun yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.